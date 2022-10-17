Общество

Воспитанники Центра «Патриот» приняли участие во всероссийском слете

Всероссийский слет городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести «Я городом своим горжусь» прошел с 12 по 15 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Команда МБУ ДО Центр «Патриот» военно-патриотического клуба «Юный спасатель» города Пскова принимала участие во Всероссийском слете городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести, который проходил в Брянской области.

В отдельных видах мероприятий псковичи заняли призовые места:

1 место - представление команды;

3 место в турнире по сбору спилс-карт РФ и Брянской области;

2 место в командной игре «Штурмовая бригада»;

2 место в туристско-спортивной игре «Зарница»;

3 место в конкурсе площадок «Свидание с городом»;

3 место в командной игре «Чехарда».

Грамота за активное участие в работе пресс центра «Репортаж с места событий».

Также грамотами за активное участие в работе информационного блока «Репортаж с места событий» были награждены Глеб Кулаев и Максим Овчинников.