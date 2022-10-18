Общество

Сотрудницу гипермаркета в Пскове осудили за покупку медицинской книжки

Жительницу города Пскова привлекли к уголовной ответственности за использование поддельного документа, предоставляющего ей право доступа к работе в пищевой промышленности и в сфере торговли (часть 3 статьи 327 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото из архива ПЛН

В октябре 2020 года женщина в нарушение установленного законом порядка приобрела заполненную медицинскую книжку, в которую были внесены сведения о прохождении ею медицинской комиссии. В мае 2022 года она предъявила заведомо поддельный документ для допуска к работе в одном из гипермаркетов города Пскова.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 4 месяца. Приговор в законную силу пока не вступил.