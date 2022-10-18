Общество

Новые детские площадки устанавливают во дворах Пскова

Новую детскую площадку установили у дома №93А на улице Юбилейной в Пскове. Кроме того, во дворе дома №39 на улице Коммунальной установили игровой комплекс, предназначенный для детей в возрасте от 2 до 7 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковской городской Думы.

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская городская Дума – Новости города»

«На наших встречах жильцы этих домов неоднократно просили установить им площадку и игровой комплекс для маленьких детишек. Мы благодарны губернатору области Михаилу Ведерникову и УГХ Пскова за помощь в их установке», - отметила депутат Псковской городской Думы по округу №8 Наталья Юрченко.

Также игровой комплекс для детей в возрасте от 2 до 7 лет установлен у дома №8 на улице Алтаева.

«Спасибо большое губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за выделенные из областного бюджета средства», - подчеркнула депутат Псковской городской Думы по округу №13 Галина Неваленная.

Кроме того, детские площадки установили во дворе дома №62 на улице Инженерной и во дворе дома №4а на улице Индустриальной.