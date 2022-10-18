О необходимости ремонта фасада здания Археологического центра в Пскове рассказала директор

О необходимости ремонта фасада здания Археологического центра Псковской области рассказала директор учреждения Марина Кулакова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам директора учреждения, необходимые сведения уже поданы в региональный комитет по охране объектов культурного наследия.
«Комитет заинтересован и нам помогать, и памятник сохранять. Но все зависит от тех финансов, которые окажутся необходимы. Первой стадией будет вновь проектирование. Сейчас первый шаг уже сделан, ждем второй», – добавила она.