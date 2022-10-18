О необходимости ремонта фасада здания Археологического центра в Пскове рассказала директор

О необходимости ремонта фасада здания Археологического центра Псковской области рассказала директор учреждения Марина Кулакова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Когда баннеры повесили на здание, наверное, чтобы оно выглядело красивее, мы этому не очень были рады. Но во время ремонта моста оказалось, что это некая защита от той пыли, которая неизбежна на стройке. Разговоры о том, что зданию необходим ремонт фасадов, идет давно. В 2010 или 2011 разрабатывался проект на ремонт фасадов. Он уже был согласован, но деньги на ремонт не были выделены. Сейчас начинается вторая серия того же самого процесса», – объяснила Марина Кулакова.