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Общество

О необходимости ремонта фасада здания Археологического центра в Пскове рассказала директор

18.10.2022 15:03|ПсковКомментариев: 0

О необходимости ремонта фасада здания Археологического центра Псковской области рассказала директор учреждения Марина Кулакова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Когда баннеры повесили на здание, наверное, чтобы оно выглядело красивее, мы этому не очень были рады. Но во время ремонта моста оказалось, что это некая защита от той пыли, которая неизбежна на стройке. Разговоры о том, что зданию необходим ремонт фасадов, идет давно. В 2010 или 2011 разрабатывался проект на ремонт фасадов. Он уже был согласован, но деньги на ремонт не были выделены. Сейчас начинается вторая серия того же самого процесса», – объяснила Марина Кулакова.

По словам директора учреждения, необходимые сведения уже поданы в региональный комитет по охране объектов культурного наследия.

«Комитет заинтересован и нам помогать, и памятник сохранять. Но все зависит от тех финансов, которые окажутся необходимы. Первой стадией будет вновь проектирование. Сейчас первый шаг уже сделан, ждем второй», – добавила она.

Теги: #археологи #ремонт #здания
Источник: Псковская Лента Новостей
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