Общество

План вакцинации от гриппа и ОРВИ в Псковской области выполнили на 27%

Заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии под руководством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой прошло во вторник, 18 октября, в правительстве региона. В повестке - мероприятия по профилактике гриппа, ОРВИ и пневмококковой инфекции в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

О ходе иммунизации в регионе доложила руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко. По ее словам, в Псковской области наблюдается стабильная ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Тем не менее, сейчас самое благоприятное время для проведения прививочной кампании. «Вакцинация против гриппа – это наиболее эффективный, удобный и экономичный способ профилактики заболеваний», - подчеркнула она.

Вера Емельянова обратила внимание, что период благоприятен и для проведения вакцинации детей – еще неделя до школьных каникул, во время которых у ребят сформируется коллективный иммунитет. «Грипп не менее опасное заболевание, чем коронавирус. Требуется незамедлительная реализация комплекса совместных мер по обеспечению безопасности населения на предстоящий эпидемический сезон, в том числе работа выездных бригад в организации и на предприятия», - подчеркнула первый вице-губернатор.

На особом контроле – группы риска: граждане с хроническими заболеваниями, работники медицинских, образовательных и транспортных учреждений, а также сотрудники производственных компаний, работники и получатели услуг стационарных организаций социального обслуживания, школьники и студенты, лица, работающие в организациях птице- и животноводства и т.д.

В текущем эпидсезоне в Псковской области вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежит не менее 60% от численности населения или более 373 тысяч человек, из которых 72 тысяч – дети. Для проведения иммунизации в Псковскую область уже поступило свыше 150 тысяч доз вакцины. В настоящее время охват привитого населения региона составляет 16,7%, привито более 102 тысяч человек. План вакцинации выполнен на 27,4%.

Наиболее высокие показатели вакцинации взрослых граждан отмечены в Палкинском, Усвятском, Себежском и Пыталовском районах. Иммунизация же в Островском, Опочецком и Бежаницком районах, а также в Пскове и Великих Луках ведется не так активно. Вера Емельянова призвала глав районов, где показатели вакцинации неудовлетворительные, персонально подключиться к работе и на муниципальных оперативных штабах разобраться с ситуацией.

В рамках заседания первый заместитель губернатора также обозначила важность продолжения работы по вакцинации населения региона от коронавирусной инфекции и призвала руководство муниципалитетов учесть тот факт, что в районах имеется новая назальная вакцина против COVID.

По обоим направлениям вакцинации в муниципалитетах проведут дополнительную информационную кампанию.