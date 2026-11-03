Росгвардия приблизит маршруты патрулирования в Псковской области к местам проведения массовых мероприятий

Сотрудники управления Росгвардии по Псковской области примут участие в обеспечении общественной безопасности и охране общественного порядка при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Кроме того, с целью оперативного реагирования на возможные сообщения о происшествиях, маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии будут приближены к местам проведения культурно-массовых мероприятий.

В настоящее время центр лицензионно-разрешительной работы управления проводит комплекс мероприятий, направленных на профилактику нарушений законодательства Российской Федерации в сфере хранения оружия и осуществления частной охранной деятельности.