Общество

Об успехах ТОСов Псковского района рассказала Наталья Федорова

Все больше жителей Псковского района вовлекаются в решение вопросов местного значения и объединяются в территориальные общественные самоуправления. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава Псковского района Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Сегодня ТОСы решают ряд важных вопросов, таких как уборка и приведение в порядок общественных территорий, обустройство детских площадок, ремонт дорог и домов культуры, ремонт и монтаж линий уличного освещения», - написала она.

ТОС «Лопатово» Карамышевской волости выиграл грант в размере 200 тысяч рублей на ремонт кровли дома культуры. В реализации данного проекта принял участие Псковский районный центр культуры выделив дополнительно ещё 200 тысяч рублей. Совместными усилиями кровля отремонтирована, заметила глава района.

ТОС «Кирово» Краснопрудской волости выиграл грант в размере 170 тысяч рублей на строительство открытой площадки для проведения культурно-массовых мероприятий.

ТОС «Фомкино», ТОС «Дубоновичи» и ТОС «Большое Загорье» Карамышевской волости получили гранты по 200 тысяч рублей на благоустройство территории и обустройство уличного освещения.

«Эти проекты были реализованы и помогли жителям решить важные проблемы. Развитие и поддержка ТОСов будет продолжаться!» - резюмировала Наталья Федорова.