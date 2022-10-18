Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Защита от мошенников
штраф за обман энергетиков
бонусы для членов профсоюза
Топ клиник Пскова
Электронная транспортная накладная
новогодние корпоративы
Первые счета за электроэнергию
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Господин Рейтингомер
Планы псковских либерал-демократов
Мне 60, и это здорово!
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Компьютерные игры: за и против
огненная узбечка
 
 
 
ещё Общество 18.10.2022 07:170 Северо-Запад России первым встретил удар атлантического циклона 18.10.2022 22:100 Об успехах ТОСов Псковского района рассказала Наталья Федорова 18.10.2022 22:040 Онлайн-опрос по профилактике коррупции проводит псковское УФНС 18.10.2022 21:580 Трудоустройство женщин станет отдельным направлением проекта «Моя карьера с Единой Россией» 18.10.2022 21:241 Псковские курсанты провели игру «Поймай преступника» в центре помощи детям 18.10.2022 21:050 Шесть коров не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 14.10.2022 14:330 Губернатор опроверг слухи о второй волне мобилизации в Псковской области 15.10.2022 22:250 Двое граждан совершили теракт на полигоне ЗВО в Белгородской области, 11 человек погибли 11.10.2022 13:460 Необходим ли ответ на теракты? 13.10.2022 06:590 Военный эксперт объяснил продолжительность частичной мобилизации 14.10.2022 07:380 В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Об успехах ТОСов Псковского района рассказала Наталья Федорова

18.10.2022 22:10|ПсковКомментариев: 0

Все больше жителей Псковского района вовлекаются в решение вопросов местного значения и объединяются в территориальные общественные самоуправления. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава Псковского района Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Сегодня ТОСы решают ряд важных вопросов, таких как уборка и приведение в порядок общественных территорий, обустройство детских площадок, ремонт дорог и домов культуры, ремонт и монтаж линий уличного освещения», - написала она.

ТОС «Лопатово» Карамышевской волости выиграл грант в размере 200 тысяч рублей на ремонт кровли дома культуры. В реализации данного проекта принял участие Псковский районный центр культуры выделив дополнительно ещё 200 тысяч рублей. Совместными усилиями кровля отремонтирована, заметила глава района.

ТОС «Кирово» Краснопрудской волости выиграл грант в размере 170 тысяч рублей на строительство открытой площадки для проведения культурно-массовых мероприятий. 

ТОС «Фомкино», ТОС «Дубоновичи» и ТОС «Большое Загорье» Карамышевской волости получили гранты по 200 тысяч рублей на благоустройство территории и обустройство уличного освещения. 

«Эти проекты были реализованы и помогли жителям решить важные проблемы. Развитие и поддержка ТОСов будет продолжаться!» - резюмировала Наталья Федорова.

Теги: #псковский район #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Есть ли у вас сбережения/накопления?
В опросе приняло участие 110 человек
18.10.2022, 22:100 Об успехах ТОСов Псковского района рассказала Наталья Федорова 18.10.2022, 22:040 Онлайн-опрос по профилактике коррупции проводит псковское УФНС 18.10.2022, 21:580 Трудоустройство женщин станет отдельным направлением проекта «Моя карьера с Единой Россией» 18.10.2022, 21:450 Ведущие деятели культуры проведут творческие мастерские в Пскове
18.10.2022, 21:360 В Херсоне приняли решение переместить часть жителей на левый берег Днепра 18.10.2022, 21:241 Псковские курсанты провели игру «Поймай преступника» в центре помощи детям 18.10.2022, 21:200 Юных псковичей приглашают принять участие в конкурсе экофанфиков на русские народные сказки 18.10.2022, 21:050 Шесть коров не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области
18.10.2022, 20:530 Экстерриториальный принцип обслуживания появится после реорганизации налоговых органов Псковской области 18.10.2022, 20:440 Работодатели Пскова отмечают хорошие IT-навыки молодых сотрудников 18.10.2022, 20:250 Юбилейная встреча БиблиоТеатра «Прямая речь» пройдет в Пскове 18.10.2022, 20:060 Ремонт Невельской больницы обсудил Михаил Ведерников с активом района
18.10.2022, 19:470 Псковичи могут получить грант в рамках форума «Родные - любимые» 18.10.2022, 19:280 Московский художник поддержал псковские муралы 18.10.2022, 19:180 Все в дом: впервые пять кинотеатров, интернет и мобильная связь в одном пакете от «Ростелекома» 18.10.2022, 19:090 План вакцинации от гриппа и ОРВИ в Псковской области выполнили на 27%
18.10.2022, 18:500 «Гонки по вертикали»: конец мобилизации, выборы без КПРФ и атака на муниципальный фильтр. ВИДЕО 18.10.2022, 18:290 К поиску пропавшего в Усвятском районе мужчины подключился отряд «ЛизаАлерт» 18.10.2022, 18:150 Штраф не побудил арендатора земли к ликвидации свалки в Новосокольническом районе 18.10.2022, 18:130 Губернатор проконтролировал оснащение Невельской школы искусств
18.10.2022, 18:061 Андрей Козлов заявил о проблемах в российском семеноводстве 18.10.2022, 18:020 Псковича демобилизуют благодаря помощи Народного фронта 18.10.2022, 18:002 Новый светофор устанавливают на Октябрьском проспекте в Пскове 18.10.2022, 17:462 Борис Елкин подал документы на конкурс на замещение должности главы Пскова
18.10.2022, 17:431 На заводе «Титан-Полимер» идёт монтаж технологического оборудования производства 18.10.2022, 17:390 Три автомобиля столкнулись возле автовокзала в Пскове 18.10.2022, 17:350 Госдума приняла в первом чтении законопроект об универсальном пособии на детей 18.10.2022, 17:301 Убийца ранил молодого человека ножом в сердце в ответ на оскорбление в Новосокольниках
18.10.2022, 17:300 Псковским студентам-медикам назначили выплаты в рамках договора о целевом обучении 18.10.2022, 17:220 Минцифры предлагает разрешить вход на Госуслуги с помощью с биометрии 18.10.2022, 17:172 Ферму по разведению виноградных улиток посетил губернатор в Невельском районе 18.10.2022, 17:090 Число пострадавших при падении Су-34 в Ейске увеличилось до 26
18.10.2022, 17:080 Псковские каратисты стали призерами международного фестиваля 18.10.2022, 17:010 Госдума приняла закон о праве мобилизованных передавать бизнес доверенным лицам 18.10.2022, 16:570 «Кузница»: Продовольственная безопасность – можем ли мы сами себя прокормить? ВИДЕО 18.10.2022, 16:530 Пропавшего в сентябре опочанина нашли живым
18.10.2022, 16:500 Новая школа появится в Пыталовском районе в 2024 году 18.10.2022, 16:482 Автостанцию «Старый Изборск» закрывают из-за её убыточности 18.10.2022, 16:440 Более 100 артефактов нашли археологи на раскопе в Печорах 18.10.2022, 16:421 «Убью, задушу!»: житель Куньинского района пригрозил знакомой расправой
18.10.2022, 16:340 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 октября 18.10.2022, 16:330 Российский психолог назвала способы сохранять спокойствие в ожидании повестки 18.10.2022, 16:260 Заключен контракт на ремонт ведущих к Fjord Plaza тротуаров в Пскове 18.10.2022, 16:230 Великолукские власти призвали горожан сделать запас воды
18.10.2022, 16:210 Компьютерные игры: за и против 18.10.2022, 16:121 Дополнительные поезда запустят из Петербурга в Великие Луки в период ноябрьских праздников 18.10.2022, 16:030 Подробности о погребении в центре Пскова рассказала Марина Кулакова 18.10.2022, 15:560 Михаил Турецкий представит в Пскове программу «Мне 60, и это здорово!»
18.10.2022, 15:512 Островское сельхозпредприятие «Идаванг» находится на грани разорения 18.10.2022, 15:480 Завершается капремонт гимназии в великолукском Переслегино 18.10.2022, 15:430 Андрей Козлов о производстве сельхозпродукции в Псковской области: Всё не так грустно 18.10.2022, 15:400 Продолжение сериала «Условный мент» снимают в Пскове. ВИДЕО
18.10.2022, 15:380 В бой идут чиновники и депутаты? 18.10.2022, 15:330 Двое подростков заживо сожгли пенсионерку 18.10.2022, 15:270 Тело ещё одного погибшего нашли при разборе завалов после падения Су-34 в Ейске 18.10.2022, 15:220 Госдума отказалась транслировать заседания в режиме реального времени
18.10.2022, 15:120 Фигуры для выполнения трюков устанавливают в скейт-парке на улице Поземского в Пскове 18.10.2022, 15:090 Законопроект об освобождении мобилизованных граждан от транспортного налога поступил в Собрание 18.10.2022, 15:030 О необходимости ремонта фасада здания Археологического центра в Пскове рассказала директор 18.10.2022, 14:570 Спецслужбы работают у сетевого магазина в Пскове. ФОТО, ВИДЕО
18.10.2022, 14:520 «Мы готовы быть подопытными кроликами»: Жители бежаницкого поселка просят найти врача 18.10.2022, 14:510 Более 300 сельхозтоваропроизводителей мобилизовали в Псковской области 18.10.2022, 14:450 Певец и актер Евгений Дятлов выступит в Пскове 18.10.2022, 14:390 Опубликован отчет первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака
18.10.2022, 14:351 «Гонки по вертикали»: конец мобилизации, выборы без КПРФ и атака на муниципальный фильтр 18.10.2022, 14:230 Порховича осудили за кражу 139-килограммового отрезка железнодорожного рельса 18.10.2022, 14:210 Неизвестную каменную постройку в районе Троицкого моста в Пскове законсервировали 18.10.2022, 14:180 75-квартирный дом в Великолукском районе построят к сентябрю 2023 года
18.10.2022, 14:040 Аграрий со стажем призвал псковичей есть продукты, выращенные в радиусе 150 км 18.10.2022, 14:020 «Лига справедливости»: Порядок погребения. ВИДЕО 18.10.2022, 13:566 Кампус на миллионы 18.10.2022, 13:523 Новые детские площадки устанавливают во дворах Пскова
18.10.2022, 13:490 Археологический театр может появиться на территории поселения «Горожане» 18.10.2022, 13:450 Андрей Козлов назвал «горький показатель» в сельском хозяйстве Псковской области 18.10.2022, 13:440 Полуфиналистки «Мисс Псков - 2022» посетили занятие по стретчингу. ФОТО 18.10.2022, 13:360 Подростки поблагодарили губернатора за скейт-площадку в Великих Луках 
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru