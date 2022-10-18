Общество

Сбитую автомобилем енотовидную собаку привезли в псковский приют. ВИДЕО

Сбитую автомобилем енотовидную собаку привезли в приют «Птичий дворик» в Пскове, сообщается в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

«Лежал мокренький весь, забрали, привезли в приют. Лежал около дороги. Когда его сбили, неизвестно. Увидели нечаянно, потому что светились глаза», - рассказала девушка, которая привезла животное в «Птичий дворик».

Она уточнила, что енотовидную собаку обнаружили на дороге в Палкинском районе. Для оказания помощи животному вызвали ветеринара.