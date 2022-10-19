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Общество

Псковский психолог: Испытывать тревожность – это нормальная реакция

19.10.2022 15:04|ПсковКомментариев: 0

Об умении отличать патологическую тревожность от нормальной рассказал психолог, бизнес-тренер Сергей Калинин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Надо очень хорошо понимать, что психологи, психотерапевты очень четко разделяют тревожность нормальную и патологическую. Когда вокруг все рушится и есть объективно много негативных событий, испытывать тревожность – абсолютно нормальная реакция. Мы сами себе должны сказать, что да, я тревожусь. Это не очень приятно, но не смертельно», – объяснил психолог.

Сергей Калинин также обратил внимание, что плохой реакцией организма является отсутствие чувства тревоги, когда это необходимо.

«Либо мы равнодушны, либо это называется реакция шока и реакция капитуляции. Это очень плохая реакция, потому что когда вокруг все рушится, а мы созерцаем, то мы не спасем себя и близких. Даже вот те негативные сценарии, которые крутятся в голове, помогут нам реагировать более адаптивно», – заметил он.

Первой реакцией на тревогу, по словам психолога, должно стать принятие: «Я доверяю себе, я тревожусь не зря. Что я могу на фоне такого состояния сделать?»

«Бесконечно чувствовать какую-то эмоцию невозможно. Она перегорает и исчерпывает себя. Если только мы не начинаем вот зацикливаться. Самое опасное – это тревога по поводу тревоги», – сказал он.

При патологической тревожности разрушается привычный образ жизни.

«Патологическая тревога начинает разрушать нашу нормальную жизнедеятельность. В плане работы мы совершаем глупые ошибки. Были планы заработать денег, сделать карьеру. Из-за тревоги мы начинаем отказываться от этого. Мы, что называется, сдаемся», – подытожил гость студии.

Теги: #психолог #ПЛН FM #тревожность
Источник: Псковская Лента Новостей
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