Общество

Техническое обслуживание газопровода проведут на Могиле Неизвестного солдата в Пскове

Техническое обслуживание газопровода проведут на Могиле Неизвестного солдата в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

Фото здесь и далее: пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Псков»

Сегодня, 19 октября, специалисты ООО «Газпром газораспределение Псков» перенесли Вечный огонь мемориального комплекса на площади Победы на временную горелку в связи с реконструкцией. После окончания ремонта газовики проведут необходимое техническое обслуживание газопровода, очистят горелку от сажи и вернут Вечный огонь на прежнее место.

«Обеспечивать бесперебойное газоснабжение мемориалов Великой Отечественной войны – наша почетная обязанность. На время реконструкции огонь мемориала будет бережно храниться», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.