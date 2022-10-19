Общество

Соблюдение прав осужденных псковичек с детьми обсудили с омбудсменом

Начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой. В ходе встречи они обсудили актуальные вопросы соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Стороны рассмотрели основные направления совместной работы, в том числе по созданию эффективного межведомственного взаимодействия в организации воспитательной работы с несовершеннолетними, совершившими преступления и находящимися в СИЗО, и подучетных уголовно-исполнительной инспекции.

Отдельной темой разговора стало соблюдение прав и законных интересов женщин с детьми, стоящих на учете в УИИ, и имеющих по приговору суда отсрочку от реального срока отбывания наказания.

По итогу встречи Алексей Емельянов и Наталия Соколова договорились о дальнейшем конструктивном взаимодействии и на ближайшее время запланировали ряд совместных мероприятий.