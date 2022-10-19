Общество

Прием великолучан провели ведущие пульмонологи Псковской области

Ведущие специалисты-пульмонологи Псковской областной инфекционной клинической больницы посетили на передвижном медицинском комплексе «Псковская Епархия» Великие Луки. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила главный врач учреждения, главный внештатный пульмонолог региона Анастасия Повторейко.

Фото здесь и далее: Анастасия Повторейко / «ВКонтакте»

«Пришло на бесплатный осмотр по полису ОМС рекордное количество пациентов - 131 человек, в том числе 24 ребёнка. Шести взрослым и двум детям потребовалась экстренная госпитализация в стационар и ещё 44 пациентам были выписаны направления на плановую госпитализацию. Такие выезды помогают вовремя выявить заболевания на ранних стадиях», – рассказала специалист.

Также пришедшим пациентам, помимо осмотра, проводились процедуры определения оксида азота или оксида углерода в выдыхаемом воздухе, спирография с бронхолитическим тестом.

Как отметила Анастасия Повторейко, передвижной медицинский комплекс - это новая волна развития здравоохранения, заключающаяся в том, чтобы обеспечить оптимальные возможности для оказания медицинской помощи максимальному количеству нуждающихся в ней людей.

Благодаря выездным мероприятиям жители районов могут получить квалифицированную, своевременную медицинскую помощь и пройти профилактические осмотры.

О приезде врачей в ваш район можно узнать на странице больницы «ВКонтакте».