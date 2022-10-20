Общество

Омбудсмен обсудил защиту прав псковичей с главой Арбитражного суда области

Рабочую встречу организовали уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и председатель Арбитражного суда области Фёдор Тимаев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

В ходе встречи они обсудили актуальные вопросы обеспечения прав граждан при осуществлении арбитражно-процессуального судопроизводства. Перед началом встречи Дмитрий Шахов передал председателю суда ежегодный доклад о соблюдении прав граждан в Псковской области в 2021 году.

Кроме того, речь шла о правоприменительной практике, которая складывается в регионе, по делам о банкротстве физических лиц, взыскания ущерба за экологические правонарушения, а также об обеспечении трудовых прав работников на своевременную выплату заработной платы. Помимо этого, на встрече обсудили предоставление иных социальных гарантий при рассмотрении дел, связанных с несвоевременной оплатой работ и услуг между организациями, ведущими свою хозяйственную деятельность в Псковской области.

Фёдор Тимаев рассказал региональному омбудсмену об итогах и результатах научно-практической конференции, которая прошла в Пскове и была посвящена 625-ой годовщине издания Псковской судной грамоты.

В конце встречи Фёдор Тимаев пригласил регионального уполномоченного по правам человека принять активное участие в различных мероприятиях, посвящённых выработке и обсуждению правовых подходов при применении законодательства России при осуществлении судопроизводства, направленного на реализацию прав и свобод человека и гражданина.