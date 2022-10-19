Общество

Опубликовано расписание дополнительных «Ласточек» в Псковской области

Для обеспечения перевозок пассажиров в периоды повышенного спроса с 4 ноября назначены дополнительные поезда «Ласточка» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Отправление поезда «Ласточка» №817/818 по маршруту Санкт-Петербург – Псков 4, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 ноября и 3, 4, 10 декабря:

из Санкт-Петербурга в 09:35, прибытием в Псков в 13:22;

из Пскова в 14:30, прибытием в Санкт-Петербург в 18:13.

В связи с назначением дополнительного поезда №817/818 изменяется расписание движения поезда №6556 Псков-Луга. Отправление 5, 6, 12,13,19, 20, 26, 27 ноября и 3,4,10 декабря в 08:40.

Далее до станции Серебрянка поезд двигается по действующему расписанию: Серебрянка 11:12 – 11:44, О.П.151 км 11:52,5-11:53, О.П.147 км 11:58-11:59, РАЗ.144 км 12.03, 5 - 12.04 Луга-1 прибытием в 12:13.