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Псковский депутат Денис Иванов рассказал о выполненных работах в своем округе в 2022 году

О выполненных работах по развитию округа №15 в 2022 году рассказал в беседе с корреспондентом депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.

Так, в 2022 году на средства дорожного фонда Псковской области начат ремонт улиц Новаторов (до военкомата) и Евлентьева. Окончание ремонтных работ запланировано на конец мая 2024 года. Как пояснил Денис Иванов, цена контракта составляет более 130 млн рублей. Будет обновлено более четырех километров дорог на этих улицах. Специалисты выполнят фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, местами произведут устройство основания из щебня, затем уложат выравнивающий и верхний слои покрытия проезжей части из современных асфальтобетонных смесей, также установят новые бортовые камни, заменят люки и плиты перекрытий, проведут работы по укреплению обочин, отремонтирует тротуары. В завершении работ подрядчик нанесет разметку, установит дорожные знаки и благоустроит зеленую зону.

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Кроме того, выполнен ряд ремонтных работ в школах и детских садах округа. В этом году заменили оконные блоки и отремонтировали туалет в школе №22 в рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования». В детском саду №38 заменили аварийные веранды. По словам Дениса Иванова, на очередной сессии Псковской городской Думы будет внесен вопрос о выделении средств на установку видеонаблюдения в детсаду №38. В саду №40 также заменены веранды и отремонтирован пищеблок. В детском саду №39 в этом году отремонтировали крыльцо, туалет. Планируется также выделение средств на установку нового теневого навеса.