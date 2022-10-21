Общество

Более 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

42 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 124 810 раз, сообщается в официальном Telegram-канале области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 56 пациентов, всего – 122 332. Умер из-за коронавируса в регионе 1 931 человек.

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Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: