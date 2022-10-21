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Общество

Более 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

21.10.2022 13:33|ПсковКомментариев: 0

42 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 124 810 раз, сообщается в официальном Telegram-канале области. 

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 56 пациентов, всего – 122 332. Умер из-за коронавируса в регионе 1 931 человек. 

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: 

  • Псков –40780/15
  • Великие Луки –18170/5
  • Бежаницкий район –1600/2
  • Великолукский район –2843/0
  • Гдовский район –2236/0
  • Дедовичский район –3075/1
  • Дновский район –1017/0
  • Красногородский район –1124/0
  • Куньинский район –1059/1
  • Локнянский район –1202/0
  • Невельский район –5617/2
  • Новоржевский район –1341/1
  • Новосокольнический район –3297/0
  • Опочецкий район –3822/4
  • Островский район –6081/1
  • Палкинский район –1260/0
  • Печорский район –2950/0
  • Плюсский район –1962/3
  • Порховский район –4532/1
  • Псковский район –9685/1
  • Пустошкинский район –1570/0
  • Пушкиногорский район –1783/1
  • Пыталовский район –1921/2
  • Себежский район –2985/0
  • Стругокрасненский район –2107/2
  • Усвятский район –745/0. 
Теги: #статистика #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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