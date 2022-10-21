Более 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

42 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 124 810 раз, сообщается в официальном Telegram-канале области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 56 пациентов, всего – 122 332. Умер из-за коронавируса в регионе 1 931 человек.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков –40780/15
- Великие Луки –18170/5
- Бежаницкий район –1600/2
- Великолукский район –2843/0
- Гдовский район –2236/0
- Дедовичский район –3075/1
- Дновский район –1017/0
- Красногородский район –1124/0
- Куньинский район –1059/1
- Локнянский район –1202/0
- Невельский район –5617/2
- Новоржевский район –1341/1
- Новосокольнический район –3297/0
- Опочецкий район –3822/4
- Островский район –6081/1
- Палкинский район –1260/0
- Печорский район –2950/0
- Плюсский район –1962/3
- Порховский район –4532/1
- Псковский район –9685/1
- Пустошкинский район –1570/0
- Пушкиногорский район –1783/1
- Пыталовский район –1921/2
- Себежский район –2985/0
- Стругокрасненский район –2107/2
- Усвятский район –745/0.