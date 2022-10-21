Общество

Профессиональные пробы для школьников организуют в Псковской области

Профессиональные пробы по различным направлениям на территории Псковской области организовали для учащихся 6–11 классов в рамках проекта «Билет в будущее». Мероприятия по ранней профессиональной ориентации обучающихся реализуются в рамках национального проекта «Образование». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Профессиональные пробы в очном формате проводятся по 29 компетенциям от ветеринарии до архитекторы виртуальной реальности. В них примут участие более 660 учащихся.

Например, в Великолукском медицинском колледже уже состоялись занятия для учащихся 7-го класса лицея №10. Наставники проекта, преподаватели клинических дисциплин продемонстрировали школьникам алгоритм действий по диагностике состояния пострадавшего и оказания ему первой помощи при неотложных состояниях, наложение повязок «рыцарская перчатка» и «чепец», наложение шины Крамера, наглядно продемонстрировали полный цикл работы сотрудника в аптечном учреждении. Кроме того, дети даже попробовали при поддержке наставника изготовить лекарственную форму - 3% раствор перекиси водорода.

Ранее в Псковском политехническом колледже также прошли профессиональные пробы для школьников Пскова по компетенциям «Графический дизайн» и «Ландшафтный дизайнер».

В рамках проекта для учащихся 6-11 классов проходят уроки ранней профориентации, на которых ребята в игровой форме знакомятся с разнообразными профессиями.

В правительстве отметили, что в текущем году площадками для проведения профессиональных проб являются 11 организаций среднего профессионального и дополнительного образования региона. Проект «Билет в будущее» реализовывается в три этапа — тестирование, профпробы и рекомендации по профессиональному развитию.