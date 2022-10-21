Общество

Полярное сияние наблюдают под Псковом

Полярное сияние наблюдают под Псковом вечером 22 октября. Об этом фотограф-любитель Михаил Прохоренко сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Михаил Прохоренко / «ВКонтакте»

«Прямо сейчас под Псковом», - прокомментировал мужчина свой первый снимок.

«А вот это уже совсем не слабо: уже в зените! Снял на широкий угол телефона, поэтому света меньше», - рассказал он, публикуя вторую фотографию.

Михаил Прохоренко уточнил, что второй снимок сделал в 20:01 вблизи деревни Кусва Псковского района.