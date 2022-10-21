Общество

Волонтеры-борцы с наркотиками соберутся на форум в Печорах

В Печорах состоится VIII Молодежный форум волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по региону, мероприятие пройдет с 24 по 26 октября на базе Паломнического центра с целью консолидации действующих на территории муниципальных образований области антинаркотических волонтерских групп.

«Форум организовывается уже восьмой год подряд. Ему принадлежит основополагающая роль в заложении традиций и преемственности антинаркотического волонтерства в Псковской области. Ежегодная подготовка действующих добровольцев позволяет им постоянно совершенствовать свои знания, а объединение новых ребят способствует вовлечению большего количества участников в волонтерское движение региона», - отметили в УМВД.

Организаторами форума выступают управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, Управление общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области, комитет по образованию Псковской области, АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Нынешняя встреча объединит более 80 волонтеров, в числе которых участники волонтерского антинаркотического движения и активисты из 14 муниципальных образований области, занимающиеся пропагандой здорового образа жизни и профилактикой наркомании.

В рамках форума запланирован целый ряд мероприятий:

- «антинаркотический квест»;

- игры на сплочение и командообразование;

- тренинг «Управление эмоциональным состоянием»;

- тренинг «Правила уверенного отказа»;

- площадки «Наркоситуация в Псковской области», «Современные проблемы наркотизации молодежи», «Безопасность в Интернет-пространстве», «Навыки эффективного взаимодействия», «Последствия употребления ПАВ», «Семинар по ценностям», «Противодействие деструктивному информационному воздействию»;

- флешмоб.

"Как убеждает практика, ключевым условием эффективности профилактической работы является наличие подготовленного актива, настроенного на творческий подход к решению социальных проблем. Именно на это и ориентирован предстоящий форум", - заключили организаторы.