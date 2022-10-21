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Общество

Поезд Деда Мороза из Великого Устюга отправился в турне по стране

23.10.2022 13:11|ПсковКомментариев: 0

Сказочный поезд Деда Мороза из Великого Устюга вновь отправился в путешествие по России, сообщил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин, передает «Интерфакс». Как сообщалось ранее, в наш регион поезд приедет в декабре. В Великие Луки состав прибудет 29 декабря, а в Псков - 30.

Поезд представляет из себя передвижную резиденцию Деда Мороза. В нем предусмотрены вагоны для игр и угощений, а также вагон с сувенирами. Для посетителей поезда предусмотрен специальный новогодний квест.

Отмечается, что впереди у Деда Мороза 33 тыс. километров пути. Он проедет через 130 городов страны и доедет до Владивостока. Дед Мороз вернется в резиденцию в Великий Устюг 18 ноября в свой день рождения, а затем продолжит турне по России. Путешествие закончится в середине января 2023 года. Во всех городах Снегурочка и Дед Мороз планируют организовать праздничную программу, игры, танцы и поздравления.

Ранее сообщалось, что в прошлом году поезд Деда Мороза проехал через 36 городов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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