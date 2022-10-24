Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Электронная транспортная накладная
Первые счета за электроэнергию
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
бонусы для членов профсоюза
Компьютерные игры: за и против
Денис Иванов о 15 округе
Господин Рейтингомер
Мне 60, и это здорово!
новогодние корпоративы
Топ клиник Пскова
в роли ведущих ENERGY
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
штраф за обман энергетиков
лифт с музыкой
огненная узбечка
 
 
 
ещё Общество 24.10.2022 08:313 Псковская область заняла 70 место в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию 24.10.2022 21:410 Псковский линейный отдел МВД России приглашает на работу 24.10.2022 21:190 Не оставлять без внимания подозрительные сумки на улицах призвали псковичей 24.10.2022 20:410 Единую информационную платформу для помощников по уходу создадут в России 24.10.2022 20:220 Архивные фотографии талабских рыбаков опубликовали в Сети 24.10.2022 19:420 Корм для собак и кошек не пропустили через границу РФ в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 21.10.2022 07:170 Увеличить срок срочной службы в армии предложили в комитете Совфеда 19.10.2022 20:520 В ПсковГУ собирают жестяные банки для изготовления блиндажных свечей 19.10.2022 07:540 Россияне неосознанно выбрасывают 500 кг золота ежегодно 21.10.2022 20:190 Сергея Макарченко наградили медалью «За боевые отличия» 22.10.2022 16:380 Эксперты ответили на вопрос о длительности военной службы для мобилизованных
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Единую информационную платформу для помощников по уходу создадут в России

24.10.2022 20:41|ПсковКомментариев: 0

Единую информационную платформу для помощников по уходу создаст Российский Красный Крест в 2023 году. Она станет единым каналом для обращения нуждающихся граждан – потенциальных благополучателей, а также позволит развивать сообщество специалистов и волонтеров РКК, задействованных в оказании социальной помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе РКК. 

«В 2023 году при поддержке Фонда президентских грантов мы планируем создать единую информационную платформу РКК для помощников по уходу. Она позволит не только сформировать единый реестр специалистов Российского Красного Креста, который могут оказывать социальные услуги, но и обеспечить удобный и равный доступ россиян к таким услугам», – рассказала директор Департамента медико-социальных программ Российского Красного Креста Олеся Назарова.

Единая информационная платформа РКК для помощников по уходу позволит выявлять потребности одиноких пенсионеров и оказывать им адресную помощь. Специалисты и добровольцы смогут оперативно и гибко реагировать на запросы и помогать в решении проблем благополучателей, которые не могут справиться с бытовыми трудностями или просто нуждаются в собеседнике и не знают, куда обратиться.

«Наша платформа сократит время поиска специалиста по уходу, а также позволит повысить качество предоставляемых социальных услуг за счет создания прозрачного конкурентного рынка кадров. Тем самым мы повысим качество жизни людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в уходе», – отметила Олеся Назарова.

В текущем году Российский Красный Крест запустил в 50 регионах страны мастер-классы по родственному уходу за пациентами с дефицитом самообслуживания, а также программу профессионального обучения младших медицинских сестер, сиделок и социальных работников.

«Все обученные нами специалисты уже в следующем году смогут воспользоваться единой информационной платформой РКК для помощников по уходу и помочь еще большему количеству нуждающихся», – подытожила директор Департамента медико-социальных программ Российского Красного Креста.
Теги: #Красный Крест #уход
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли запретить полёты авиации над Псковом?
В опросе приняло участие 36 человек
24.10.2022, 22:000 Юные псковичи отправятся на Всероссийский съезд в Музей Победы 24.10.2022, 21:570 Опрос ПЛН-ТВ: Есть ли у псковичей сбережения? 24.10.2022, 21:430 Рестораны KFC в России откроются под новым брендом 24.10.2022, 21:410 Псковский линейный отдел МВД России приглашает на работу
24.10.2022, 21:190 Не оставлять без внимания подозрительные сумки на улицах призвали псковичей 24.10.2022, 21:000 Чемпионат по спортивному ориентированию прошёл в Псковской области 24.10.2022, 20:410 Водитель наехал на «островок безопасности» в центре Пскова. ФОТО 24.10.2022, 20:410 Единую информационную платформу для помощников по уходу создадут в России
24.10.2022, 20:300 Эстрадный певец Витас напал на чиновника в московском караоке-баре. ВИДЕО 24.10.2022, 20:220 Архивные фотографии талабских рыбаков опубликовали в Сети 24.10.2022, 20:150 Михаил Турецкий перечислил свои любимые места в Псковской области 24.10.2022, 20:120 Правительство утвердило новые правила проверки водителей на алкоголь
24.10.2022, 20:030 Волейболисты псковской «Бригантины» стали третьими на турнире в Карелии 24.10.2022, 19:550 Вокальный коллектив Михаила Турецкого выступает в Пскове. ФОТО 24.10.2022, 19:420 Корм для собак и кошек не пропустили через границу РФ в Псковской области 24.10.2022, 19:300 Медведев заявил о кратном увеличении выпуска военной техники в России
24.10.2022, 19:250 Возможности публичной кадастровой карты перечислили псковичам 24.10.2022, 19:210 Пробег к 79-й годовщине трагедии в порховской Красухе собрал более 100 участников 24.10.2022, 19:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 24 октября 24.10.2022, 18:540 Псковичам рассказали о функциях болота
24.10.2022, 18:330 На берегу реки Великой в псковской Родине впервые за шесть лет прошёл субботник 24.10.2022, 18:150 Мастер-класс по воркауту провели для учащихся псковской школы №13 24.10.2022, 18:070 Михаил Ведерников: Героизм бойцов псковского спецназа отмечен на самом высоком уровне 24.10.2022, 18:030 «ГАЗель» затрудняет движение в Пскове
24.10.2022, 18:000 Стартовал областной форум волонтерского антинаркотического движения «Доброволье.60» 24.10.2022, 17:590 Рейтингомер: драма дипломата, косяк сити-менеджера и «молодая - пусть работает». ВИДЕО 24.10.2022, 17:522 Петербурженка ударила ножом пинавшего котёнка сожителя 24.10.2022, 17:470 Псковички представляют регион в финале туристического конкурса «Мастера гостеприимства»
24.10.2022, 17:420 Бензопилы для псковских бойцов передал на фронт предприниматель из Пыталово 24.10.2022, 17:410 Тиль Швайгер сыграет отца Ангелы Меркель в российско-немецком фильме 24.10.2022, 17:332 Реальная зарплата в Псковской области снизилась на 3% 24.10.2022, 17:310 Музей народа сето в Печорском районе закроют для посещения 25 октября
24.10.2022, 17:300 Перспективные площадки для строительства жилья представили в Псковской области 24.10.2022, 17:270 Выставка «Клады великих потрясений» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 24.10.2022, 17:250 Откидной стул для инвалидов появился в подъезде дома на Запсковье 24.10.2022, 17:240 Заморозки и дожди ожидаются в Псковской области 25 октября
24.10.2022, 17:222 Островский школьник расписал стену дома аэрозольной краской и убежал от очевидцев 24.10.2022, 17:190 Почти 2,5 тысячи обращений поступило на детский телефон доверия в Псковской области 24.10.2022, 17:160 Стартовали продажи квартир в новом доме от псковского застройщика 24.10.2022, 17:140 Опубликовано расписание псковской «Недели здоровья»
24.10.2022, 17:110 Великолучанина наказали за повторное пьяное вождение 24.10.2022, 17:023 Понижением бортовых камней занялись в Пскове 24.10.2022, 16:580 Железнодорожное направление Петербург - Псков вошло в топ-10 популярных в ноябре 24.10.2022, 16:560 Рейтингомер: драма дипломата, косяк сити-менеджера и «молодая - пусть работает»
24.10.2022, 16:500 Большинство респондентов ПЛН не имеют сбережений 24.10.2022, 16:460 Александр Борисов: Создание музея оккупации Псковской области - значимое событие 24.10.2022, 16:430 Свыше трех миллионов рублей отдали мошенникам жители Псковской области 24.10.2022, 16:370 Скончался великолукский адвокат Игорь Гаврилов
24.10.2022, 16:320 Когда лебеди впервые появились на Городищенском озере, рассказали в музее 24.10.2022, 16:210 Как псковичи радуются золотой осени в соцсетях 24.10.2022, 16:190 Псковичей просят помочь с развитием туристского «коридора» из Москвы в Петербург 24.10.2022, 16:131 Назначен главврач Псковской детской областной больницы
24.10.2022, 16:082 Рысёнка заметили в псковской Родине. ФОТО 24.10.2022, 16:050 Росгвардейцы задержали обокравшего дом великолучанина 24.10.2022, 15:500 Часть найденных в Печорах артефактов представили археологи 24.10.2022, 15:470 Псковичей приглашают проверить свои знания географии
24.10.2022, 15:412 Фотофакт: Мёртвые деревья заменяют новыми на площади Ленина в Пскове 24.10.2022, 15:360 Скончалась преподаватель Псковского областного колледжа искусств Анна Новикова 24.10.2022, 15:340 Выставку «Клады великих потрясений» представили в Поганкиных палатах. ФОТО 24.10.2022, 15:260 К началу горнолыжного сезона МегаФон установил базовую станцию на Эльбрусе
24.10.2022, 15:220 Свыше полутора тысяч нарушений пресекли на псковских дорогах за неделю 24.10.2022, 15:130 Мультипликатор Алексей Демин встретится с участниками фестиваля в Пушкинских Горах 24.10.2022, 15:100 Семиярусный иконостас Троицкого собора в Пскове планируют реставрировать 24.10.2022, 15:030 Кубок города по баскетболу разыграли среди мужских команд в Пскове
24.10.2022, 14:590 Когда в Псковской области выпадет снег, рассказала синоптик 24.10.2022, 14:550 Приставы помогли вернуть 200 тысяч рублей великолукским строителям 24.10.2022, 14:520 Скончался почетный гражданин Гдова, ветеран войны Николай Андреев 24.10.2022, 14:500 Названа причина сбоев в расписании городских автобусов в Пскове
24.10.2022, 14:441 В Пскове назвали адреса домов, в которых проведут капремонт в 2023 году 24.10.2022, 14:380 Острович убил знакомого во время новоселья и попал под суд 24.10.2022, 14:340 Срочную службу в армии планируют учитывать как индивидуальное достижение при поступлении в вузы 24.10.2022, 14:262 Правительство региона продаёт свою долю в футбольном клубе «Псков-747»
24.10.2022, 14:210 Более 3,5 тысяч раз псковичи вызывали скорую медпомощь за неделю 24.10.2022, 14:160 Путешественница назвала способ вычислить отель «для русских» в Турции 24.10.2022, 14:100 Вандалы «порезвились» на стадионе в Дно 24.10.2022, 14:020 «Постскриптум»: Ростуризма больше нет и новые инициативы на фоне мобилизации. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru