Общество

Единую информационную платформу для помощников по уходу создадут в России

Единую информационную платформу для помощников по уходу создаст Российский Красный Крест в 2023 году. Она станет единым каналом для обращения нуждающихся граждан – потенциальных благополучателей, а также позволит развивать сообщество специалистов и волонтеров РКК, задействованных в оказании социальной помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе РКК.

«В 2023 году при поддержке Фонда президентских грантов мы планируем создать единую информационную платформу РКК для помощников по уходу. Она позволит не только сформировать единый реестр специалистов Российского Красного Креста, который могут оказывать социальные услуги, но и обеспечить удобный и равный доступ россиян к таким услугам», – рассказала директор Департамента медико-социальных программ Российского Красного Креста Олеся Назарова.

Единая информационная платформа РКК для помощников по уходу позволит выявлять потребности одиноких пенсионеров и оказывать им адресную помощь. Специалисты и добровольцы смогут оперативно и гибко реагировать на запросы и помогать в решении проблем благополучателей, которые не могут справиться с бытовыми трудностями или просто нуждаются в собеседнике и не знают, куда обратиться.

«Наша платформа сократит время поиска специалиста по уходу, а также позволит повысить качество предоставляемых социальных услуг за счет создания прозрачного конкурентного рынка кадров. Тем самым мы повысим качество жизни людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в уходе», – отметила Олеся Назарова.

В текущем году Российский Красный Крест запустил в 50 регионах страны мастер-классы по родственному уходу за пациентами с дефицитом самообслуживания, а также программу профессионального обучения младших медицинских сестер, сиделок и социальных работников.