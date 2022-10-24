Общество

Почти 2,5 тысячи обращений поступило на детский телефон доверия в Псковской области

Около 2,5 тысяч обращений (большая часть которых - от несовершеннолетних) поступило на детский телефон доверия в Псковской области за 9 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Детский телефон доверия (служба экстренной психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером 8-800-2000-122 действует на территории региона с 2010 года. С августа 2013 года служба детского телефона доверия переведена на круглосуточный режим работы.

На Единый общероссийский детский телефон доверия за психологической помощью чаще всего обращаются дети и подростки с проблемами личностного характера: «Я не такой как все», «Мне одиноко», «Я не знаю, кем мне быть». На втором месте - проблемы во взаимоотношениях со сверстниками и противоположным полом.

Подростки жалуются на отсутствие друзей, несчастную любовь, непонимание со стороны товарищей. Далее идут проблемы с родителями. Кроме детей, подростков и их родителей к психологам службы доверия обращаются педагоги, бабушки и дедушки, соседи.