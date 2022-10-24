На берегу реки Великой в псковской Родине впервые за шесть лет прошёл субботник

Субботник провели на берегу реки Великой в деревне Родине Псковского района 22 октября. Об этом на своем странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила псковская поэтесса и организатор уборки Татьяна Суворкина.
Фото здесь и далее: Татьяна Суворкина / «ВКонтакте»
«Оказывается, этот склон не убирался ориентировочно 6 лет. Чтобы привести его в порядок, нужны были люди и 4 часа временного ресурса. Задача, которая не решалась длительное время, сдвинулась с места», - рассказала Татьяна Суворкина и выразила благодарность всем участникам субботника.
Во время мероприятия удалось собрать 60 мешков мусора по 120 литров. Участие в субботнике принял 21 человек: 11 взрослых, четыре подростка и шестеро детей.
Татьяна Суворкина добавила, что следующее экособытие на берегу реки Великой в деревне Родине запланировано на 5 ноября.