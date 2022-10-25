Общество

Пожилые псковичи с каждой пенсии покупают продукты мобилизованным

Некоторые псковские пенсионеры с каждой пенсии покупают продукты мобилизованным. Об этом руководитель Псковского центра добровольчества, депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас есть постоянные бабушки и дедушки, которые прошли войну. И каждый раз, когда они получают пенсию, они приносят нам пакет с крупами и другими вещами. Просто такая вот маленькая посылка солдату», - рассказала Алеся Михачева.

По её словам, такие посылки пенсионеры приносят в один и тот же день - в день получения пенсии. «И они не спрашивают о том, что им должно государство. Они просто получают пенсию, идут и покупают гречку, макароны, печенье, носки теплые», - отметила депутат.

Она добавила, что гуманитарную помощь для военнослужащих принимает Псковский центр добровольчества на улице Конной, 2. Самое необходимое - продукты длительного срока хранения.