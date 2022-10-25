Общество

Роскомнадзор заверил, что не ограничивает работу WhatsApp в России

Роскомнадзор заверил, что работа мессенджера WhatsApp в России не ограничивается.

Ранее во вторник пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с масштабным сбоем в работе сервиса, данные об этом появились на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Ряд Telegram-каналов связал это с возможной блокировкой со стороны Роскомнадзора.

«Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Перебои в работе мессенджера наблюдаются во многих странах. Аналогичные масштабные сбои в работе сервисов признанной в России экстремистской организации Meta* наблюдались неоднократно, в том числе в октябре прошлого года и в марте нынешнего года, - цитируют пресс-службу ведомства РИА Новости.

WhatsApp - американский бесплатный сервис обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи по IP, принадлежащий компании Meta (деятельность Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ, включена в перечень террористов и экстремистов).