Общество

Более 70 реализующих овощи объектов проверил Роспотребнадзор в Псковской области

78 объектов, реализующих овощи, проверило управление Роспотребнадзора по Псковской области за девять месяцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверок сотрудники ведомства исследовали 143 пробы плодоовощной продукции на санитарно-химические показатели, в том числе – 97 проб на содержание нитратов, две пробы не соответствовали требованиям; 46 проб – на содержание пестицидов, все пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

По результатам проверок за нарушения, связанные с оборотом овощной продукции, на ответственных лиц наложили штрафы по части 1 и 2 статьи 14.43 КоАП РФ, по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ на общую сумму 74 тысяч рублей.

В исследованных образцах овощей, плодов, ягод, бахчевых культур не выявили превышение гигиенических нормативов по содержанию токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, генномодифицированных организмов (ГМО).