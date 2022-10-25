Общество

Более 200 педагогов не хватает школам Псковской области

Потребность в педагогических кадрах (учителях) в Псковской области по состоянию на 1 сентября составляла 208 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

«Нехватку педагогических работников в общеобразовательных организациях регион испытывает. Одним из факторов, влияющим на кадры ситуации, является то, что выпускники педагогических вузов не всегда хотят ехать работать в глубинку, поэтому школам не хватает молодых учителей», – отметили специалисты профильного комитета.

По их словам, обеспеченность кадрами является одной из основных задач, стоящих перед образовательными учреждениями региона.

«Нехватка закрывается путем распределения нагрузки между педагогами. Правительство Псковской области, комитет по образованию Псковской области тесно сотрудничают с ПсковГУ. Не первый год действует проект "Кадровый резерв студентов". Путём раннего трудоустройства студентов и организации непрерывной практики удаётся закрывать вакансии педагогов. Студенты старших курсов приходят работать в школы, совмещая учёбу на условиях непрерывной практики. Меры поддержки, реализуемые на региональном уровне, безусловно призваны привлекать для работы в образовательных учреждениях», – выразили уверенность специалисты.

В комитете добавили, что средняя нагрузка педагога в школах Псковской области составляет 1,3 ставки, в школах города Пскова – 1,4 ставки.