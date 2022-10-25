Общество

700 псковских мобилизованных уже получили выплаты в 50 тысяч

Порядка 700 мобилизованным Псковской области выплатили по 50 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Губернатор области Михаил Ведерников 25 октября, посетил военный полигон «Завеличье», где проконтролировал ход боевой подготовки мобилизованных по указу президента РФ граждан. В этот день на тренировочной площадке проходили занятия парашютно-десантного батальона по огневой подготовке. В его составе призывники из Псковской и Новгородской областей, а также Санкт-Петербурга. Боевое слаживание на территории Пскова группа проходит уже месяц.

В сопровождении врио командира 76-й десантно-штурмовой дивизии Михаила Ткачева, заместителя губернатора Александра Серавина и начальника управления специальных программ правительства Псковской области Андрея Вьюнова Глава региона осмотрел рубежи.

Одни бойцы выполняли упражнения по стрельбе из стрелкового, а также легкого и крупнокалиберного вооружения, другие отрабатывали снайперские задания, для третьих была организована тренировка по тактической стрельбе. Кроме того, на полигоне проходила подготовка расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые, в частности, практиковали механизмы поражения сил противника с помощью использования собственных доработок средств БПЛА.

Врио командира 76-й дивизии Михаил Ткачев доложил губернатору об особенностях подготовки мобилизованных. Он отметил высокую мотивацию военнослужащих и уже достаточно серьезный уровень подготовки и практических навыков.

Михаил Ведерников пообщался с группой мобилизованных из Псковской области. Губернатор выразил им искренние слова благодарности за то, что сразу откликнулись на призыв защищать Отечество. «Мы со своей стороны сделаем все, чтобы вы и ваши семьи ни в чем не нуждались», — заверил глава региона и проинформировал военнослужащих о комплексе мер поддержки призванных в рамках частичной мобилизации граждан.

Также в регионе принято решение по освобождению мобилизованных от уплаты транспортного налога на два года. Кроме того, семьи могут рассчитывать на первоочередное устройство детей в образовательные учреждения, а на время службы отца они освобождаются от платы за детский сад и горячее питание в школах. Также семьям мобилизованных будет оказываться адресная помощь.

Что касается обеспечения и поддержки самих призывников и тех, кто находится на фронте, то по этому вопросу губернатор держит прямую связь с руководством 76-й дивизии.

«У нас сформирован перечень мероприятий. Потребности постоянно меняются. Нужны квадрокоптеры, мы их привезли. Сейчас есть необходимость в легкой бронированной технике. Несмотря на то, что эту задачу централизованно обеспечивает Минобороны, мы сейчас тоже этим вопросом занимаемся. Есть региональные и внебюджетные средства, есть поддержка федерального центра, помогают также люди и предприятия», — отметил глава региона и выразил готовность дальнейшего содействия в помощи личному составу дивизии и мобилизованным гражданам области.

В завершение губернатор дал высокую оценку мероприятиям в рамках боевой подготовки резервистов. «Уверен, вы все вспомнили. Я вам желаю успехов, мы всех вас ждем с победой», — напутствовал бойцов Михаил Ведерников.