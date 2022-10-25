Общество

Занятия в новой школе на улице Юбилейной в Пскове начнутся зимой 2023 года

Несколько классов начальной школы, которые будут учиться в новом учебном заведении на улице Юбилейной в Пскове, начнут занятия с января-февраля 2023 года, в полном объёме школа начнет функционировать с 1 сентября 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин.

«В управление образования администрации города Пскова поступают телефонные звонки от родителей обучающихся, желающих перейти на обучение в новую школу. Заявления будут приниматься после регистрации юридического лица. Приём заявлений от будущих первоклассников начинается 1 апреля для детей, проживающих в микрорайоне школы, и детей, имеющих преимущественное право», - объяснил Борис Елкин.

Сити-менеджер уточнил, что планируется поэтапная организация образовательного процесса.

«Это обусловлено требованиями к лицензированию и аккредитации образовательного учреждения. Ряд классов начальной школы начнут обучение с января-февраля 2023 года, в полном объёме школа начнет функционировать с 1 сентября 2023 года», - пояснил он.

Также в рамках организации антитеррористической безопасности в школе установят видеонаблюдение по всему периметру и внутри здания, будет оборудован пропускной пункт охраны внутри школы, организован контрольно-пропускной режим для родителей учащихся, а также для других посетителей школы, установлен арочный металлодетектор.

Ранее сообщалось, что строительство новой школы на 825 мест на улице Юбилейной в Пскове находится в стадии завершения.