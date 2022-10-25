Занятия в новой школе на улице Юбилейной в Пскове начнутся зимой 2023 года

Несколько классов начальной школы, которые будут учиться в новом учебном заведении на улице Юбилейной в Пскове, начнут занятия с января-февраля 2023 года, в полном объёме школа начнет функционировать с 1 сентября 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин.
Сити-менеджер уточнил, что планируется поэтапная организация образовательного процесса.
«Это обусловлено требованиями к лицензированию и аккредитации образовательного учреждения. Ряд классов начальной школы начнут обучение с января-февраля 2023 года, в полном объёме школа начнет функционировать с 1 сентября 2023 года», - пояснил он.
Также в рамках организации антитеррористической безопасности в школе установят видеонаблюдение по всему периметру и внутри здания, будет оборудован пропускной пункт охраны внутри школы, организован контрольно-пропускной режим для родителей учащихся, а также для других посетителей школы, установлен арочный металлодетектор.
Ранее сообщалось, что строительство новой школы на 825 мест на улице Юбилейной в Пскове находится в стадии завершения.