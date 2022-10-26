Общество

Приставы рекомендовали псковичам проверять себя на долги через электронные сервисы

Узнать о своих долгах псковичи могут с помощью портала Госуслуг и сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте УФССП России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления.

«Банк данных исполнительных производств» действует на официальном сайте регионального управления судебных приставов, где в окне поиска на главной странице необходимо ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения, либо название и адрес организации, либо номер исполнительного производства.

В случае наличия задолженности, на экране отобразится вся необходимая информация о возбужденном исполнительном производстве, включая контактный номер телефона, вид исполнительного документа, его номер, наименование органа, выдавшего данный документ и сумму непогашенного долга.

На сайте можно распечатать квитанцию для оплаты задолженности в любом кредитном учреждении или перейти на портал Госуслуг, который предоставляет множество способов безналичного погашения долга.

Популярными способами информирования о наличии или отсутствии задолженностей являются тот же портал Госуслуг и группа телефонного обслуживания граждан (колл-центр управления) - 8(8112)699-082.

Время работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов, в пятницу с 9:00 до 16:45 часов. Обеденный перерыв с 13:00 до 13:50.