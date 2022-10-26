Общество

В себежской колонии начали шить женские и детские футболки

В исправительной колонии №6 (Себежский район) приступили к освоению нового вида изделий из хлопковой ткани – женских и детских футболок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Производственные мощности и современное швейное оборудование ИК-6 УФСИН России по Псковской области позволяют выпускать разнообразный ассортимент востребованной на рынке продукции, отметили в управлении.

В октябре здесь приступили к освоению нового вида изделий из хлопковой ткани – футболок женских и детских. В рамках договора с подрядчиком в адрес учреждения дополнительно поставлено швейное оборудование, завезен крой на изготовление опытной партии изделий в количестве 150 единиц. После отработки экспериментальных образцов планируется наращивание пошива с увеличением цветовой линейки. Сейчас футболки выпускаются в двух цветах.

К работе привлечены осужденные, имеющие соответствующие квалификации. В производственной цепочке каждый из работников выполняет определенный технологический этап.

«Освоение новых видов производства дает возможность привлекать к сотрудничеству новых заказчиков, как государственных, так и коммерческих, расширять ассортимент выпускаемой продукции. Это позволяет трудоустроенным осужденным повышать свои профессиональные навыки, а также выполнять исковые обязательства», - отметил начальник центра трудовой адаптации осужденных ИК-6 Юрий Белов.