Общество

Большинство иностранных слов предложили запретить использовать на госуровне

В Государственную Думу был внесен законопроект о недопустимости использования иностранных слов кроме тех, что не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке. Это касается использования русского языка как государственного.

Законопроект внесен правительством РФ, сообщает «Московский комсомолец».

В соответствии с ним кабмин на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку определяет порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и грамматик, а также требования к их составлению.

В пояснительной записке указано, что проект закона подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного в России, являющейся единым многонациональным государством, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка является обязательным.

Все эти нормы, как отмечается в документе, направлены на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов.

Если закон будет принят, его авторы считают, что повысится общий уровень грамотности граждан и корректность использования государственного языка РФ. Кроме того, удастся обеспечить контроль за качеством подготовки «единого корпуса» справочников, словарей и грамматик, а также соблюдением должностными лицами норм и правил современного русского литературного языка.

Ранее сообщалось, что в России разработают проект концепции государственной языковой политики и обеспечения лингвистической безопасности.