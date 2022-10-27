Общество

Новый руководитель псковского УФАС вступит в должность на следующей неделе

Новый руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области вступит в должность на следующей неделе. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил в ходе пресс-конференции ТАСС в Москве сегодня, 27 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На следующей неделе новый руководитель регионального УФАС вступит в должность», - заявил губернатор.

Напомним, на данный момент руководителем УФАС Псковской области является Ольга Милонаец. Исполняющей обязанности руководителя ведомства её назначили 28 января 2014 года.