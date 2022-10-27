Общество

Депутаты досрочно прекратили полномочия члена Общественной палаты Псковской области Юрия Бурлина

Депутаты Псковского областного Собрания досрочно прекратили полномочия члена Общественной палаты Псковской области Юрия Бурлина. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Юрий Бурлин вошел в состав региональной Общественной палаты в 2021 году. Его кандидатуру утвердили в ходе сессии областного Собрания 29 апреля прошлого года.

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11 сентября он победил на выборах депутатов в Псковскую городскую Думу седьмого созыва по округу №1 (44,78%).

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Также депутаты приняли решение провести отбор кандидатов для избрания членом Общественной палаты Псковской области на 2021 – 2024 годы.