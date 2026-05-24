Россиянам назвали один из главных факторов стресса на работе

Потеря контроля над ситуацией из-за большого количества задач на работе служит основным фактором стресса. О том, как повысить свою продуктивность в период высокой загруженности, 24 мая рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

Изображение создано нейросетью

«Главный источник стресса для сотрудников — это не сам объем работы, а ощущение потери контроля над ситуацией. Когда задачи постоянно меняются, приоритеты неочевидны, а авралы становятся непрерывным фоном, организм начинает работать в режиме хронического напряжения, что напрямую влияет и на продуктивность, и на эмоциональное состояние», — отметила Шульженко.

Эксперт подчеркнула, что в периоды высокой загруженности важно уменьшать стресс от многозадачности и структурировать рабочую нагрузку. По ее словам, сотрудников стоит учить разбивать крупные проекты на этапы, фиксировать реальные приоритеты и регулярно согласовывать сроки и ожидания с руководителем или наставником, пишут «Известия».

«Отдельную роль играет корпоративная культура. В компаниях с более зрелой и клиентократичной системой управления внимание уделяется не только результату, но и качеству корпоративной среды», — сказала Шульженко.

Она уточнила, что руководители помогают командам управлять нагрузкой, создают прозрачные процессы, дают понятную обратную связь и снижают хаос. Ощущение предсказуемости, поддержки и доверия внутри коллектива является одним из ключевых факторов снижения стресса даже в самые напряженные рабочие периоды.

