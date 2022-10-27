Общество

Как перестать заедать стресс, рассказали псковичам

Как перестать заедать стресс и когда пора обратиться по этому поводу к врачу, рассказали псковичам. Рекомендации разместил комитет по здравоохранению Псковской области.

Инфографика здесь и далее: пресс-служба комитета по здравоохранению Псковской области

«Еда - самое доступное сиюминутное удовольствие и источник эндорфинов. Следует наблюдать за собой, прислушиваться к себе, определять, при каких обстоятельствах возникает чувство неудержимого эмоционального голода. Питание - очень сложный физиологический процесс, характерный для всех живых существ, однако существует "роковая" отличительная черта питания людей - только человек может использовать пищу не по назначению», - отметили специалисты.

Они напомнили, что еда помогает только при истинном голоде. Если проблема не купируется волевым решением, следует обращаться к специалистам междисциплинарной команды: диетологу и психотерапевту.

«Известно, что 80-93% пациентов с избыточной массой тела и ожирением страдают в той или иной степени от нарушений пищевого поведения», – рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Без коррекции особенностей пищевого поведения трудно добиться успеха в профилактике и лечении хронических неинфекционных заболеваний, добавили в профильном комитете.