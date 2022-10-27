Общество

Почти 60% псковичей пользуются Интернетом в автобусах – Псковстат

Почти 60% жителей Псковской области пользуются Интернетом во время поездки в общественном транспорте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Инфографика: Псковстат

По результатам 2021 года, в основном жители Псковской области в возрасте 15 лет и старше пользовались Интернетом дома – 97,1%, в дороге (во время поездки в общественном транспорте) – 59,2%, на работе – 41,3%.

Для получения государственных и муниципальных услуг Интернет использовали 59,6% жителей области в возрасте 15-72 лет. Наиболее востребовано было получение услуг по оплате налогов и сборов – 54,9%, здравоохранения и медицины – 38,8%, услуг МВД/ГИБДД – 21,8%.

Как отметили специалисты, ежегодно в России проводится федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследование ИКТ).