Общество

Молодёжь великолукского профобъединения провела субботники на братских захоронениях

Активисты молодёжного профсоюзного объединения города Великие Луки и Великолукского района совместно со студентами Великолукской государственной сельскохозяйственной академии провели осенние субботники на братских захоронениях в деревнях Золотково и Борки Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Была проделана большая работа: убрали мусор на прилегающей территории к памятникам, сухую траву, цветы и опавшие листья, привели в порядок клумбы, очистили плитку. Каждый внёс в это доброе дело частичку своего тепла», - отметили в Псковском облсовпрофе.

Участники акции выразили благодарность специалисту по библиотечно-досуговой деятельности Борковского клуба-библиотеки Айне Лутус за гостеприимство и вкусный чай с печеньем, а также водителю Информационно-культурного центра Великолукского района Ивану Шилову за комфорт в поездке. Кроме того, они поблагодарили куратора студентов-волонтёров Елену Тарасову за оказанную помощь.

«Благоустройство памятников - это дань памяти поколению героев, прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью. Следить за чистотой и порядком на братских воинских захоронениях - прежде всего обязанность молодёжи», - добавили в облсовпрофе.