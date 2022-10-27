Общество

Псковская область вошла в число лидеров по потреблению населением успокоительных

Россияне купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На эти препараты они потратили 5 млрд рублей (+70%). Успокоительных препаратов купили 108 млн упаковок (+44%) на 13,9 млрд рублей (+56%).

«В целом затраты россиян на антидепрессанты и успокоительные за девять месяцев 2022 года превысили расходы на эти лекарства за весь 2021 год. Это связано как с ростом потребления, так и с динамикой средней цены», — цитируют «Известия» оператора системы «Честный знак» – Центр развития перспективных технологий.

Больше всего антидепрессантов на душу населения покупают в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. А лидеры по потреблению успокоительных — жители Псковской, Тверской и Тамбовской областей.

Фармацевты фиксируют повышенный интерес к снотворным, антидепрессантам и успокоительным препаратам с начала года, отметила директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

«Причем спрос растет как на рецептурные, так и на безрецептурные препараты. Ассортимент этих медикаментов в аптеках достаточно большой, но может возникать локальный дефицит по тем или иным позициям, чаще всего из-за проблем с логистикой. Тем не менее глобального дефицита мы не ожидаем, лекарства вне политики», — отметила она.

Аналитики «Честного знака» также не прогнозируют проблем с доступностью этих препаратов. По их данным, запаса успокоительных хватит на полгода, антидепрессантов — на семь месяцев. Более того, с начала года наблюдается значительный рост производства отечественных препаратов для терапии депрессии — на 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Импорт также демонстрирует позитивную динамику. Ввоз этих лекарств в России вырос на 42% в сравнении с январем–сентябрем 2021 года, подчеркнули в ЦРПТ.

За последние месяцы количество обращений к психологам и психиатрам увеличилось, рассказала врач-психиатр телемедицинского сервиса «Доктис» Елена Бурделова.

«Специалисты сейчас более загружены, и людям приходится дольше ждать своей очереди. Пациенты жалуются на тревогу, постоянное плохое настроение, нарушение сна, слезы, раздражительность, вспышки гнева. Многие связывают их появление напрямую с напряженной внешней ситуацией и неопределенностью, но, как и раньше, люди приходят и из-за проблем в семье или на работе», — отметила она.

Также возросло число жалоб на психосоматические реакции — обострение хронических заболеваний или так называемые соматоформные расстройства, когда человек испытывает неприятные симптомы (головную боль, тошноту, учащенное сердцебиение), добавила врач.