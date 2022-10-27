Общество

Маткапиталом теперь можно заплатить за частный детский сад

Сейчас в России материнский капитал можно тратить на самые разные цели - от покупки жилья до будущей пенсии матери. С 27 октября начало действовать постановление правительства, дополняющее эти варианты, - речь идет о расходах на образование ребенка.

Правительство своим новым постановлением установило возможность тратить маткапитал для оплаты получения образования у индивидуальных предпринимателей. Например, можно потратить его на услуги репетитора, но с условием, что он работает официально и платит все установленные налоги, пишет «Парламентская газета».

Также теперь на деньги маткапитала можно отдать ребенка в частную школу или частный детский сад. Главное, чтобы у них была действующая государственная лицензия на образовательную деятельность.

Прочие цели, на которые можно потратить маткапитал, закреплены в законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Помимо образования, к ним относятся улучшение жилищных условий, пенсия матери, товары и услуги для детей-инвалидов, а также ежемесячная выплата на второго ребенка. При этом можно выбрать одну статью расходов или распределить средства по нескольким.

Условия использования маткапитала для покупки жилья зависят от того, приобретают его в ипотеку или без нее. В первом случае деньги можно потратить на погашение кредита или первый взнос сразу после рождения ребенка. А если покупку оплачивать сразу, то придется подождать, когда малышу исполнится три года.

На ту сумму, которую дает государство, без дополнительных вложений можно приобрести квартиру в городе с населением до 300 тысяч человек или дом в селе, свидетельствуют результаты исследований портала недвижимости ЦИАН. При этом закон запрещает покупать жилье, признанное непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, а также находящееся за границей.

Сделать косметический ремонт за счет средств маткапитала тоже не получится, так как это не считается улучшением жилищных условий. Но допускается его использовать для строительства или реконструкции дома, например, для надстройки второго этажа или жилой пристройки.

Оплачивать учебу из этих средств можно, когда ребенку исполнится три года и пока ему не исполнится 25 лет. Есть и исключение: если речь идет о детском саде, то использовать маткапитал разрешается сразу.

Кроме обучения, деньги маткапитала можно потратить на общежитие, но только если его предоставит вуз. С арендой квартиры для студента так сделать не получится.

При этом использовать такие средства разрешено на образование любого ребенка в семье, а не только того, после рождения которого родители оформили маткапитал. Можно оплачивать учебу и сразу нескольких детей, например, младшего в детском саду и старшего в университете. Единственное условие - организация должна находиться в России и иметь образовательную лицензию.

Маткапитал можно пустить и на формирование накопительной части пенсии матери. Причем такое решение можно отменить в любой момент до назначения пенсии и вернуть средства обратно. Затем нужно в течение полугода решить, как женщина хочет потратить эти деньги, иначе они снова пойдут на пенсионные накопления. На раздумья можно взять и дополнительные полгода, написав заявление.

Компенсировать затраты на определенные товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов тоже можно из средств маткапитала. Главное условие - такие медицинские и реабилитационные услуги, а также техсредства реабилитации не должны предоставляться инвалиду за счет федерального бюджета.

На возможные вопросы родителей отвечает распоряжение правительства, закрепляющее перечень допустимых трат. Среди них тактильные компьютерные дисплеи, персональные цифровые ассистенты, функциональные кресла, линзы, читающие машины, оборудование для тренировок, услуги чтеца-секретаря.

Если деньги нужны срочно и для решения бытовых проблем, то в течение трех лет после рождения второго ребенка мать может оформить ежемесячную выплату из маткапитала в размере регионального прожиточного минимума для детей. В среднем он составляет около 13,5 тысячи рублей, но может быть и значительно больше. Например, в Чукотском автономном округе - более 30 тысяч рублей. Перечислять эти деньги будут до достижения ребенком трех лет или пока родители не откажутся от выплаты.