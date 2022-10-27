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Общество

Псковичей приглашают на работу в полицию и предлагают отпуск от 40 суток

28.10.2022 20:13|ПсковКомментариев: 0

Отдел МВД России по Псковскому району приглашает на работу мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет с любым образованием от общего среднего (11 классов). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Должности предлагаются в зависимости от возраста, образования и состояния здоровья. Работодатель предоставляет:

  • форменную одежду, служебный транспорт;
  • полный социальный пакет;
  • оплачиваемый ежегодный отпуск от 40 суток (+дни к месту проведения отпуска);
  • бесплатное обучение в вузах системы МВД России;
  • оплачиваемые учебные отпуска в гражданских учебных заведениях в размере 100% от денежного довольствия;
  • бесплатное предоставление сотрудникам и членам их семей медицинских услуг в ведомственных медицинских учреждениях (своя поликлиника и госпиталь);
  • оплачиваемый больничный в размере 100% от денежного довольствия;
  • бесплатное страхование жизни и здоровья (денежные выплаты в зависимости от полученной травмы, включая травмы, полученные в свободное от службы время);
  • предоставление путёвок в санатории;
  • возможность в льготном порядке (вне очереди) устроить ребенка в дошкольное учреждение;
  • предоставление денежной суммы на приобретение жилья после 10-ти лет выслуги;
  • возможность получения льготного ипотечного кредитования;
  • стабильная и своевременная заработная плата;
  • право выхода на пенсию после 20 лет службы.

Заработная плата по должностям на первом году службы для полицейского составляет от 26 000 рублей, для участкового уполномоченного полиции – от 42 000 рублей, для оперуполномоченный отдела уголовного розыска – от 46 000 рублей. 

Справки можно получить по телефону: 676 908 (группа по работе с личным составом ОМВД России по Псковскому району, адрес: Псковский район, деревня Уграда, дом №19).

Теги: #вакансия #псковский район #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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