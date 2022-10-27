Общество

Благоустройство стало ключевой темой рабочей встречи псковского губернатора и главы Минстроя

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы Минстроя России Ирека Файзуллина состоялась в Минстрое РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба Минстроя РФ

Во время встречи стороны обсудили вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий в регионе, а также ход реализации федеральных проектов, курируемых Министерством строительства и ЖКХ РФ.

С января по октябрь в регионе ввели в эксплуатацию 290,9 тысячи квадратных метра жилья, что превышает план на текущий год на 9,4%. В регионе строятся объекты в рамках федпроекта «Чистая вода», «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Так, в этом году благодаря ФП «ФКГС» благоустроено 54 территории. Кроме того, проект по благоустройству исторической части города Печоры Псковской области вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

«Сейчас особое внимание уделяется благоустройству населенных пунктов - проводятся конкурсы, выделяется финансирование, активно вовлекаются жители. Перед нами стоит общая задача по формированию комфортной и доступной городской среды, разнообразной инфраструктуры, которая будет приносить пользу и улучшать жизнь наших граждан», - отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

В декабре в Пскове планируется завершить работы по строительству первого этапа подземного водозабора. Проект был частью программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на 2014–2020 годы. «Несмотря на приостановку финансирования от зарубежных партнеров, подрядчик не отказался от своих обязательств и выполняет строительно-монтажные работы в срок. Проведение пусконаладочных мероприятий и сдача объекта в эксплуатацию запланированы до конца года», - рассказал губернатор области Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников также обсудил с главой Минстроя план модернизации коммунальной инфраструктуры Псковской области и обратился за дополнительной поддержкой в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий в Гдове и Печорах. К юбилейным датам (700 лет городу Гдову и 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры, которые будут отмечаться в 2023 году), областные власти планируют благоустроить несколько десятков дворов и городских пространств.