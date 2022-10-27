Общество

Ещё один житель Псковской области скончался от коронавируса

Ещё один житель Псковской области скончался от коронавируса. С начала пандемии болезнь в регионе унесла жизни 1934 человек, сообщается в официальном Telegram-канале области.

За прошедшие сутки в регионе выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердили 125 054 раза. Выздоровели 27 пациентов, всего – 122 777.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: