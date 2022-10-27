Ещё один житель Псковской области скончался от коронавируса. С начала пандемии болезнь в регионе унесла жизни 1934 человек, сообщается в официальном Telegram-канале области.
За прошедшие сутки в регионе выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердили 125 054 раза. Выздоровели 27 пациентов, всего – 122 777.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков – 40891/12
- Великие Луки –18184/2
- Бежаницкий район –1605/3
- Великолукский район –2843/0
- Гдовский район –2243/0
- Дедовичский район –3078/0
- Дновский район –1017/0
- Красногородский район –1128/0
- Куньинский район –1063/0
- Локнянский район –1206/0
- Невельский район –5627/1
- Новоржевский район –1344/1
- Новосокольнический район –3303/0
- Опочецкий район –3833/4
- Островский район –6085/2
- Палкинский район –1264/0
- Печорский район –2956/0
- Плюсский район –1965/0
- Порховский район –4546/1
- Псковский район –9691/0
- Пустошкинский район –1576/2
- Пушкиногорский район –1789/0
- Пыталовский район –1921/0
- Себежский район –2991/0
- Стругокрасненский район –2114/1
- Усвятский район –745/0