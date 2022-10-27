Общество

Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков» посетили косметический мастер-класс

Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков» познакомились с новинками парфюмерной компании AVON, узнали тонкости ухода за кожей и смогли задать интересующие вопросы специалистам компании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Даниил Леонтьев

Встреча прошла не только под трендовые ароматы духов, но и в теплой, дружеской атмосфере. Участницы фестиваля смогли поучаствовать в викторине, выиграть хорошие призы. В завершении мастер-класса всем финалисткам вручили подарки.

«Благодарим за увлекательный мастер-класс Любовь Разговорову, которая, к слову, тоже принимала участие в конкурсе "Миссис Псков 2018" и получила номинацию "Миссис Бизнес Вумен"», - добавили организаторы.