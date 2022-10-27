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Необычные лисички нашли в лесах Псковской области. ФОТО

Трубчатые (ворончатые) лисички нашла женщина в лесах Псковской области. Фотографии своих находок она опубликовала в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте» 28 октября.

Фото здесь и далее: Ирина Федина

«Скажите, пожалуйста, кто-нибудь знает, что это за грибы?» - спросила женщина у подписчиков группы.

Знающие грибники ответили ей, что на снимках - ворончатые (трубчатые) лисички, Cantharellus tubaeformis, которые в странах Европы называют зимними грибами. «Они растут даже припорошенные снегом», - заметил один из комментаторов.

«Мне нравится посушить, растолочь в муку и использовать как приправу к другим блюдам. Или как основу для подливы», - поделился опытом мужчина.

«Трубчатая лисичка по вкусу похожа на обычную рыжую», - заметила любительница тихой охоты.

Сезон роста трубчатых лисичек: сентябрь - начало зимы.

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Напомним, ранее в псковских лесах грибникам удавалось найти белые (бледные) лисички.

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Кроме того, прошедшим летом лисички удивляли любителей тихой охоты своими размерами.