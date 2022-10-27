25 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего – 125 079. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
За сутки выздоровели 38 пациентов, всего – 122 815. Число летальных исходов остается неизменным – 1934.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков –40904/13
- Великие Луки –18186/2
- Бежаницкий район –1605/0
- Великолукский район –2843/0
- Гдовский район –2247/4
- Дедовичский район –3078/0
- Дновский район –1017/0
- Красногородский район –1128/0
- Куньинский район –1063/0
- Локнянский район –1206/0
- Невельский район –5627/0
- Новоржевский район –1344/0
- Новосокольнический район –3303/0
- Опочецкий район –3833/0
- Островский район –6085/0
- Палкинский район –1264/0
- Печорский район –2958/2
- Плюсский район –1965/0
- Порховский район –4547/1
- Псковский район –9693/2
- Пустошкинский район –1576/0
- Пушкиногорский район –1789/0
- Пыталовский район –1921/0
- Себежский район –2991/0
- Стругокрасненский район –2115/1
- Усвятский район –745/0