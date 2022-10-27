Общество

Дефибриллятор-монитор и холодильник для хранения вакцин поступили в больницу в Пскове

Новое медицинское оборудование поступило в Псковскую межрайонную больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области / Telegram

Его доставили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В частности, медицинская организация получила дефибриллятор-монитор, комплекс суточного мониторирования ЭКГ, комплекс электрокардиографический, комплекс электроэнцефалографический, холодильник для хранения вакцин.

Напомним, программа рассчитана до 2025 года. В нее включены 22 медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.