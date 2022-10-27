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Общество

Псковичи почтили память жертв политических репрессий. ФОТО

30.10.2022 14:15|ПсковКомментариев: 1

Псковичи почтили память жертв политических репрессий у мемориала в сквере у Мироносицкого кладбища, сегодня, 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заупокойную литию совершил священник храма святых Жен Мироносиц отец Кирилл.

«В те времена истреблялись самые просвещенные, глубокие, ценящие жизнь и свое Отечество», – отметил он.

 

К собравшимся также обратился председатель Псковского регионального отделения общества «Мемориал»* Юрий Дзева.

«85 лет назад 5 августа 1937 года по решению верховной власти началась очередная кровавая чистка – Большой террор или Ежовщина. Наша страна пережила огромную трагедию, по глубине даже тяжелее, чем Великая Отечественная война. Взяли, расстреляли, где теперь их могилы - не найти. В 37 году гигантский масштаб репрессий, сверхжестокость приговоров. Было расстреляно 700 тысяч человек. Кто-то подсчитал, что тогда в Советском Союзе убивали кого-то каждые две минуты. 37 год - это сплошная и длительная ложь о тех, кто был расстрелян - давали ложные справки. 37 год - миллионы разбитых семей», – подчеркнул он.


Он перечислил названия всех лагерей, существовавших на территории страны, также назвал статистику расстрелянных в верховном военном командовании.

Юрий Дзева пожелал всем жителям региона, невинно пострадавшим от репрессий, также их родственникам и близким людям душевных сил. 

 

«Светлая память тем, чья жизнь оборвалась под тяжестью перенесенных страданий», – добавил он.

Горожане почтили память жертв репрессий минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

 

Также в сквере была представлена выставка, посвященная памятной дате.

* Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» признано иноагентом и ликвидировано решением суда.

Теги: #памятные даты
Источник: Псковская Лента Новостей
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