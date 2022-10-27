Общество

Полицейские пообщались с псковскими школьниками на тему подростковой преступности

Акция «Насилию скажем - нет!» прошла в Пскове. Полицейские встретились с учениками 9 классов общеобразовательных школ города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Темой встреч стали профилактика подростковой преступности, оказание помощи и поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Сотрудники ведомства рассказали ребятам о правилах поведения в семье, на улице, в общественных местах и на массовых мероприятиях. Обсуждались также такие актуальные темы как предупреждение краж чужого имущества, профилактика табакокурения, употребления алкоголя и ответственность несовершеннолетних за распитие спиртных напитков.

Полицейские напомнили ученикам и о детском телефоне доверия.

«Каждое поступившее на детский телефон доверия обращение будет принято к рассмотрению. Детям, подросткам и их родителям будут даны разъяснения по вопросам, касающимся правовых аспектов регулирования детско-родительских, семейных и иных отношений. В случае необходимости – оказана экстренная психологическая и другая помощь», – отметили в управлении.

По номеру 8-800-2000-122 помощь оказывается круглосуточно, бесплатно и анонимно, добавили специалисты.

Аналогичные встречи пройдут и в других учебных заведениях региона.