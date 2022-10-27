Общество

Кончасть псковского племенного завода планируют продать

В СПК Племенной конный завод «Псковский» продают кончасть. Об этом сообщила помощник бригадира, член трудового комитета от кончасти Ирина Ермакова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Ирина Ермакова / «ВКонтакте»

С просьбой не допустить ликвидации части она обратилась к президенту РФ Владимиру Путину.

«Вы наш президент и только наше решение может исправить ситуацию, больше мы никому не нужны! Выкупите, пожалуйста, наше народное наследие, и пусть оно станет государственным. Мы просто обязаны сохранить наших псковских лошадей. Лошади породы русская рысистая и русская тяжеловозная Псковского конного завода – наше народное достояние!» – отметила псковичка.

Ирина Ермакова также сообщила, что работники буквально «плачут» от такого решения.

«Самое главное и важное, что у нас есть, это любовь, силы, желание продолжать и развивать конное дело в любых направлениях», – заключила она.